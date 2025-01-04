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Ракурс
В Чернигове выросло количество раненых. Фото: ГСЧС

Спасательную операцию в Чернигове завершили — количество раненых возросло

4 янв 2025, 15:50
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Рятувальна операція в Чернігові, яка тривала після вчорашнього ракетного удару, завершена.


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Внаслідок обстрілу російською ракетою «Іскандер» одна людина загинула. Поранення дістали семеро осіб. Двоє постраждалих знаходяться на стаціонарному лікуванні, а п’ятеро — на амбулаторному. Про це керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський 4 січня повідомив у Telegram.

Ворожий удар пошкодив 28 будинків, а два — зруйнував. Фахівці вже відновили постачання світла та газу в районі руйнувань відновлено. Міські служби та волонтерські організації продовжують допомагати всім постраждалим.

У ДСНС поінформували, що сьогодні зранку на місці влучання сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів, небезпечних знахідок не виявили. Після цього рятувальники розбирали пошкоджені конструкції будинків і допомагали мешканцям знаходити їхні особисті речі під завалами.

У Чернігові зросла кількість поранених. Фото: ДСНС

У Чернігові зросла кількість поранених. Фото: ДСНС

У Чернігові зросла кількість поранених. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову. Обстріл зруйнував та пошкодив понад 10 приватних будинків. Раніше було відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.

Источник: Ракурс


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