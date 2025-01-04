В россии взорвали командира, причастного к теракту в Грозе. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n202822-v-rossii-vzorvali-komandira-prichastnogo-k-teraktu-v-groze-gur.html

Ракурс

Російський окупант, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза, був підірваний у росії.

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Напередодні, 3 січня, у населеному пункті Шуя Івановскої області відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії західного воєнного округу Збройних сил рф капітан Костянтин Наґайко. Воєнний злочинець перебував на чергуванні у своїй військовій частині на момент вибуху. У загарбника діагностували множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа. Зараз він при смерті. Про це Головне управління розвідки Міністерство оборони України 4 січня повідомило у Telegram.

Зазначається, що Наґайко народився 6 листопада 1995 року у місті Свободний Амурскої області. Закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайловську військову артилерійську академію.

Цей окупант безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Він причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківській областях.

Саме підрозділ Наґайка 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок у селі Гроза Харківської області. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик.

У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці наґайка майже немає. Його стан — критичний, — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, 24 грудня в окупованому Бердянську підірвали автівку голови окупаційної ради міста Василя Нечета. Українські правоохоронці оголосили йому підозру в колабораціонізмі, бо зловмисник допомагав у становленні російської влади, записався до лав партії «Єдина росія» та отримав посаду голови окупаційної ради.