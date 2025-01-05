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Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 730 человек, фото: «Важные истории»
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 730 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202833-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-730-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 796 тис. 490 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 730 осіб. Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 686 танків;
- 20 тис. 119 бойових броньованих машин;
- 21 тис. 603 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 257 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 32 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 21 тис. 447 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 6 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 32 тис. 940 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 677 одиниць спеціальної техніки.
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