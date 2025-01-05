Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты пытаются захватить острова в устье Днепра, фото: «Газета.ру»

Россияне трижды за сутки штурмовали островную зону в устье Днепра — Силы обороны

5 янв 2025, 11:09
999

Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції захисників України, намагаючись прорвати лінію оборони на декількох напрямках.


.

Про це сьогодні, 5 січня, вранці повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Впродовж минулої доби було зафіксовано чотири спроби штурмів:

  • один з них — на Запорізькому напрямку;
  • на Гуляйпільському напрямку ворог продовжує проводити повітряну та інженерну розвідку, поповнює боєзапаси, періодично тренує особовий та нарощує системи зв’язку, РЕБ і ППО;
  • на Придніпровському напрямку, пріоритетом для ворога залишається острівна зона в гирлі Дніпра. Протягом минулої доби було зафіксовано три невдалі спроби штурмів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров