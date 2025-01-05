Рашисты пытаются захватить острова в устье Днепра, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/n202838-rossiyane-trijdy-za-sutki-shturmovali-ostrovnuu-zonu-v-uste-dnepra-sily-oborony.html

Ракурс

Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції захисників України, намагаючись прорвати лінію оборони на декількох напрямках.

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Про це сьогодні, 5 січня, вранці повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Впродовж минулої доби було зафіксовано чотири спроби штурмів: