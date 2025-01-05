Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты пытаются захватить острова в устье Днепра, фото: «Газета.ру»
Россияне трижды за сутки штурмовали островную зону в устье Днепра — Силы обороныhttps://racurs.ua/n202838-rossiyane-trijdy-za-sutki-shturmovali-ostrovnuu-zonu-v-uste-dnepra-sily-oborony.htmlРакурс
Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції захисників України, намагаючись прорвати лінію оборони на декількох напрямках.
.
Про це сьогодні, 5 січня, вранці повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Впродовж минулої доби було зафіксовано чотири спроби штурмів:
- один з них — на Запорізькому напрямку;
- на Гуляйпільському напрямку ворог продовжує проводити повітряну та інженерну розвідку, поповнює боєзапаси, періодично тренує особовий та нарощує системи зв’язку, РЕБ і ППО;
- на Придніпровському напрямку, пріоритетом для ворога залишається острівна зона в гирлі Дніпра. Протягом минулої доби було зафіксовано три невдалі спроби штурмів.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...