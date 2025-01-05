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Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції захисників України, намагаючись прорвати лінію оборони на декількох напрямках.
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Про це сьогодні, 5 січня, вранці повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Впродовж минулої доби було зафіксовано чотири спроби штурмів:
- один з них — на Запорізькому напрямку;
- на Гуляйпільському напрямку ворог продовжує проводити повітряну та інженерну розвідку, поповнює боєзапаси, періодично тренує особовий та нарощує системи зв’язку, РЕБ і ППО;
- на Придніпровському напрямку, пріоритетом для ворога залишається острівна зона в гирлі Дніпра. Протягом минулої доби було зафіксовано три невдалі спроби штурмів.
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