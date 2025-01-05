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Ракурс
Рашисти намагаються захопити острови в гирлі Дніпра, фото: «Газета.ру»

Росіяни тричі за добу штурмували острівну зону в гирлі Дніпра — Сили оборони

5 січ 2025, 11:09
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Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції захисників України, намагаючись прорвати лінію оборони на декількох напрямках.


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Про це сьогодні, 5 січня, вранці повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Впродовж минулої доби було зафіксовано чотири спроби штурмів:

  • один з них — на Запорізькому напрямку;
  • на Гуляйпільському напрямку ворог продовжує проводити повітряну та інженерну розвідку, поповнює боєзапаси, періодично тренує особовий та нарощує системи зв’язку, РЕБ і ППО;
  • на Придніпровському напрямку, пріоритетом для ворога залишається острівна зона в гирлі Дніпра. Протягом минулої доби було зафіксовано три невдалі спроби штурмів.

Джерело: Ракурс


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