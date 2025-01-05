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Сбитый защитниками Украины «Шахед», фото: 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго

Кучу металлолома, оставшуюся от «Шахеда», показала 66-я ОМбР (ФОТО)

5 янв 2025, 12:58
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Воїни-зенітники 66-ї ОМБр ім. князя М. Хороброго під час виконання завдання з прикриття фронтового неба збили російський «Шахед».


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Фото металобрухту, на який перетворився безпілотник, сьогодні, 5 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Влучний постріл Хоробрих «приземлив» ворожий дрон-камікадзе, тож він уже ніколи не завдасть шкоди українцям. Лише ми можемо панувати в українському небі! — наголосили у бригаді.

Збитий захисниками України «Шахед», фото: 66-а окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго

Источник: Ракурс


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