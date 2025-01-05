Сбитый защитниками Украины «Шахед», фото: 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго

https://racurs.ua/n202842-kuchu-metalloloma-ostavshuusya-ot-shaheda-pokazala-66-ya-ombr-foto.html

Ракурс

Воїни-зенітники 66-ї ОМБр ім. князя М. Хороброго під час виконання завдання з прикриття фронтового неба збили російський «Шахед».

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Фото металобрухту, на який перетворився безпілотник, сьогодні, 5 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.