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Сбитый защитниками Украины «Шахед», фото: 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго
Кучу металлолома, оставшуюся от «Шахеда», показала 66-я ОМбР (ФОТО)https://racurs.ua/n202842-kuchu-metalloloma-ostavshuusya-ot-shaheda-pokazala-66-ya-ombr-foto.htmlРакурс
Воїни-зенітники 66-ї ОМБр ім. князя М. Хороброго під час виконання завдання з прикриття фронтового неба збили російський «Шахед».
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Фото металобрухту, на який перетворився безпілотник, сьогодні, 5 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Влучний постріл Хоробрих «приземлив» ворожий дрон-камікадзе, тож він уже ніколи не завдасть шкоди українцям. Лише ми можемо панувати в українському небі! — наголосили у бригаді.
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