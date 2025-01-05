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Збитий захисниками України «Шахед», фото: 66-а окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго
Купу брухту, яка залишилася від «Шахеда», показала 66-а ОМбР (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202842-kupu-bruhtu-yaka-zalyshylasya-vid-shaheda-pokazala-66-a-ombr-foto.htmlРакурс
Воїни-зенітники 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго під час виконання завдання з прикриття фронтового неба збили російський «Шахед».
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Фото металобрухту, на який перетворився безпілотник, сьогодні, 5 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Влучний постріл Хоробрих «приземлив» ворожий дрон-камікадзе, тож він уже ніколи не завдасть шкоди українцям. Лише ми можемо панувати в українському небі! — наголосили у бригаді.