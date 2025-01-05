Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n202836-61-bezpilotnyk-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-5-sichnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 січня (із 19.00 4 січня) атакували Україну 103 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

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Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Міллерово та Орла. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 9.00: