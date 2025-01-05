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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 січня (із 19.00 4 січня) атакували Україну 103 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Міллерово та Орла. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 9.00:
- підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано;
- 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
- на Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків через падіння ураженого ударного БпЛА. Постраждалим надається допомога.
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