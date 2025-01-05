Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела Никополя, фото: Сергей Лысак

В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб человек (ФОТО)

5 янв 2025, 13:19
999

У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік.


.

Про це сьогодні. 5 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу, — зазначив він. — У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров