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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

У Нікополі через ворожий артобстріл загинули людина (ФОТО)

5 січ 2025, 13:19
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У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік.


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Про це сьогодні. 5 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу, — зазначив він. — У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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