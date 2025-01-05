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Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак
У Нікополі через ворожий артобстріл загинули людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202843-u-nikopoli-cherez-vorojyy-artobstril-zagynuly-ludyna-foto.htmlРакурс
У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік.
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Про це сьогодні. 5 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу, — зазначив він. — У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.
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