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Ракурс
Освобожденные украинцы из российского плена. Фото: Координационный штаб

Украина за 2024 год провела 11 обменов пленными — скольких украинцев освободили

5 янв 2025, 15:19
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Кількість визволених українців з російського полону за 2024 рік назвала розвідка.


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У 2024 році вдалось повернути в Україну на 356 громадян більше, ніж у 2023-му році. Загалом за минулий рік Україна провела 11 обмінів та звільнила 1 тис. 358 громадян з російського полону. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов, 5 січня повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Також зросла і кількість повернутих тіл загиблих захисників в Україну. Під час перемовин вдалося домовитися про повернення втричі більшої кількості тіл наших захисників. У розвідці зазначили, що це свідчить про те, що вдається більш успішно проводити пошук та перемовини.

Нагадаємо, 30 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та рф у ході якого звільнили ще 189 українців. Таким був результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Источник: Ракурс


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