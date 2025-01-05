Освобожденные украинцы из российского плена. Фото: Координационный штаб

https://racurs.ua/n202847-ukraina-za-2024-god-provela-11-obmenov-plennymi-skolkih-ukraincev-osvobodili.html

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Кількість визволених українців з російського полону за 2024 рік назвала розвідка.

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У 2024 році вдалось повернути в Україну на 356 громадян більше, ніж у 2023-му році. Загалом за минулий рік Україна провела 11 обмінів та звільнила 1 тис. 358 громадян з російського полону. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов, 5 січня повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Також зросла і кількість повернутих тіл загиблих захисників в Україну. Під час перемовин вдалося домовитися про повернення втричі більшої кількості тіл наших захисників. У розвідці зазначили, що це свідчить про те, що вдається більш успішно проводити пошук та перемовини.

Нагадаємо, 30 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та рф у ході якого звільнили ще 189 українців. Таким був результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.