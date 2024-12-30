Відео обміну полоненими, в ході якого звільнили 189 українців, опублікувало СБУ

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Під час обміну полоненими, фото: СБУ
Відео обміну полоненими, в ході якого звільнили 189 українців, опублікувало СБУhttps://racurs.ua/ua/n202671-video-obminu-polonenymy-v-hodi-yakogo-zvilnyly-189-ukrayinciv-opublikuvalo-sbu.htmlРакурс
Обмін полоненими, в ході якого звільнили ще 189 українців, відбувся сьогодні, 30 грудня.
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Прес-центр СБУ опублікував відео, котре показує, як відбувся обмін.
Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, — зазначили у СБУ й додали, що працюють над тим, щоб повернути з полону кожного українця.
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