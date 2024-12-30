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Ракурс
Під час обміну полоненими, фото: СБУ

Відео обміну полоненими, в ході якого звільнили 189 українців, опублікувало СБУ

30 гру 2024, 21:26
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Обмін полоненими, в ході якого звільнили ще 189 українців, відбувся сьогодні, 30 грудня.


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Прес-центр СБУ опублікував відео, котре показує, як відбувся обмін.

Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, — зазначили у СБУ й додали, що працюють над тим, щоб повернути з полону кожного українця.

Під час обміну полоненими, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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