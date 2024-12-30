Видео обмена пленными, в ходе которого были освобождены 189 украинцев, опубликовало СБУ

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время обмена пленными, фото: СБУ
Видео обмена пленными, в ходе которого были освобождены 189 украинцев, опубликовало СБУhttps://racurs.ua/n202671-video-obmena-plennymi-v-hode-kotorogo-byli-osvobojdeny-189-ukraincev-opublikovalo-sbu.htmlРакурс
Обмін полоненими, в ході якого звільнили ще 189 українців, відбувся сьогодні, 30 грудня.
.
Прес-центр СБУ опублікував відео, котре показує, як відбувся обмін.
Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, — зазначили у СБУ й додали, що працюють над тим, щоб повернути з полону кожного українця.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...