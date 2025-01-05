Россияне создали реестр украинцев в оккупации. Фото: ЦНС

https://racurs.ua/n202854-na-tot-ukrainy-zarabotal-reestr-ludey-ne-poluchivshih-pasport-rf.html

Ракурс

Реєстр людей, які не отримали паспорт росії, 5січня запрацював на тимчасово окупованих територіях України.

.

Офіційно до реєстру нібито потрапляють іноземці та люди без громадянства, які незаконно перебувають на території країни-агресора та підлягають висилці. Однак фактично списки поповнюються українцями, які не мають паспорта рф в окупації. Про це повідомив Центр національного спротиву.

У разі внесення до реєстру українці мають або виїхати з тимчасово окупованих територій, або отримати правову підставу для проживання. Також таким людям заборонять в окупації користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом та одружуватися.

Тобто маємо черговий елемент примусу аби юридично закріпити за українцями статус громадян імперії, — зазначили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, партія російського диктатора володимира путіна «єдина росія» упродовж 2014 року роздала жителями окупованих районів Донеччини понад 10 тис. паспортів рф. Окупанти акцентували свою увагу в першу чергу на пенсіонерах та людей з обмеженими фізичними можливостями.