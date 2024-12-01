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Ракурс
На ТОТ активно роздають російські паспорти, фото: «5 канал»

Путінська партія за рік роздала на Донеччині 10 тис. паспортів — ЦНС

1 гру 2024, 18:09
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Партія російського диктатора володимира путіна «єдина росія» відзвітувала про роздачу понад 10 тис. паспортів рф донеччанам з початку 2024 року.


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Окупанти акцентували свою увагу в першу чергу на пенсіонерах та людей з обмеженими фізичними можливостями. Про це сьогодні, 1 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Загалом нагадування про те, що з 1 січня 2025 року мешканці тимчасово окупованих територій України без російського паспорта втратять будь-які права та можливості, сьогодні заповнили увесь кремлівський інформаційний простір, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що примусова паспортизація є частиною загальної стратегії рашистів, яка спрямована на зміну демографічного складу окупованих територій. В такий спосіб росія намагається легітимізувати контроль над українськими землями.

Зупинити ці злочини кремля ми можемо лише разом, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про осіб, причетних до примусової зміни громадянства українців, до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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