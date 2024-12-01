На ТОТ активно роздають російські паспорти, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n201747-putinska-partiya-za-rik-rozdala-na-donechchyni-10-tys-pasportiv-cns.html

Ракурс

Партія російського диктатора володимира путіна «єдина росія» відзвітувала про роздачу понад 10 тис. паспортів рф донеччанам з початку 2024 року.

.

Окупанти акцентували свою увагу в першу чергу на пенсіонерах та людей з обмеженими фізичними можливостями. Про це сьогодні, 1 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Загалом нагадування про те, що з 1 січня 2025 року мешканці тимчасово окупованих територій України без російського паспорта втратять будь-які права та можливості, сьогодні заповнили увесь кремлівський інформаційний простір, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що примусова паспортизація є частиною загальної стратегії рашистів, яка спрямована на зміну демографічного складу окупованих територій. В такий спосіб росія намагається легітимізувати контроль над українськими землями.