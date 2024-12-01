Путінська партія за рік роздала на Донеччині 10 тис. паспортів — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n201747-putinska-partiya-za-rik-rozdala-na-donechchyni-10-tys-pasportiv-cns.htmlРакурс
Партія російського диктатора володимира путіна «єдина росія» відзвітувала про роздачу понад 10 тис. паспортів рф донеччанам з початку 2024 року.
Окупанти акцентували свою увагу в першу чергу на пенсіонерах та людей з обмеженими фізичними можливостями. Про це сьогодні, 1 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Загалом нагадування про те, що з 1 січня 2025 року мешканці тимчасово окупованих територій України без російського паспорта втратять будь-які права та можливості, сьогодні заповнили увесь кремлівський інформаційний простір, — наголошують у ЦНС.
У ЦНС зазначають, що примусова паспортизація є частиною загальної стратегії рашистів, яка спрямована на зміну демографічного складу окупованих територій. В такий спосіб росія намагається легітимізувати контроль над українськими землями.
Зупинити ці злочини кремля ми можемо лише разом, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про осіб, причетних до примусової зміни громадянства українців, до відповідного анонімного чат-бота.