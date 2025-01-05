Российские обстрелы повредили больницу и авто «скорой». Фото: прокуратура

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Ракурс

Армія окупаційної армії росії завдала нових ударів по Харкову та області.

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У неділю, 5 січня, загарбники здійснили артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок цього була пошкоджена лікарня та авто швидкої медичної допомоги. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Також сьогодні вдень ворожий безпілотник влучив по території приватного житлового сектору у Київському районі м Харкова. Ніхто на щастя не постраждав. Попередньо відомо, що росіяни атакували ударним дроном «Молния-1».

Крім того, село Олександрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району ворожив FPV-дрон пошкодив житловий будинок, а в селі Відрожденівське на внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення.

А в ніч на 5 січня авіація рф скинула керовану авіаційну бомбу на село Турове. Внаслідок бомбардування був повністю зруйнований житловий будинок, а ще чотири — пошкоджено.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 5 січня російські обстріли пошкодили в Покровську крамницю та адмінбудівлю, там постраждали троє осіб. Ще двоє осіб дістали травми в селі Надіївка. Внаслідок обстрілу у цьому населеному пункті були частково зруйновані два будинки.