Десятки дельфинов погибли из-за разлива мазута. Фото: Delfacenter

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Понад три десятки дельфінів загинули через розливу нафтопродуктів у Чорному морі.

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З моменту аварії російських танкерів у районі Керченської протоки було зафіксовано 61 загиблого китоподібного. З них 32 особи, які загинули після 15 грудня. Їхня загибель, найімовірніше, пов’язана з розливом мазуту. Інші загинули до цієї надзвичайної ситуації. Про це організація Delfacenter повідомила у Telegram.

Зазначається, що більшість водних ссавців загинула в перші 10 днів після катастрофи. Постраждали в основному дельфіни-азовки, які в Україні занесені до червоної книги, а у світі мають статус тварин у небезпечній ситуації. Ці дельфіни вважаються найуразливішими китоподібними.

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці через аварію двох російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» стався розлив низькоякісних нафтопродуктів. Внаслідок цього у Чорне море потрапило понад 4 тис. 300 т важкого мазуту. Нафтопродукти забруднили близько 55 км берегової лінії.

Вже 4 січня окупаційна влада Севастополя запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального значення.