Окупанти в Севастополі оголосили НС через забруднення після аварії танкерів

Окупанти в Севастополі оголосили НС. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n202826-okupanty-v-sevastopoli-ogolosyly-ns-cherez-zabrudnennya-pislya-avariyi-tankeriv.html

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Режим надзвичайної ситуації запровадили в окупованому Севастополі.

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Причиною таких дій окупаційної влади стала аварія з танкерами в Керченській протоці, яка спричинила забруднення. Режим регіонального значення оголосили сьогодні, 4 січня. Про це окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поінформував у соцмережах.

Оперативний штаб щодо ситуації очолюю особисто, сьогодні в Севастополі оголошено режим НС регіонального значення, — зазначив він.

За словами представника диктатури, зараз триває обстеження узбережжя Чорного моря для виявлення слідів мазуту, що потрапив у море через аварію.

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці через аварію двох російських танкерів стався розлив мазуту. Два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» зазнали аварії, коли висота хвиль сягала 2 м.

Обидва судна перевозили низькоякісний нафтопродукт, відомий як мазут. Внаслідок цього у Чорне море вилилося понад 4 тис. 300 т важкого мазуту. Нафтопродукти забруднили близько 55 км берегової лінії.

Згодом на узбережжі Чорного моря знайшли 10 мертвих дельфінів-азовок, які в Україні занесені до червоної книги, а у світі мають статус тварин у небезпечній ситуації.