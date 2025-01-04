Оккупанты в Севастополе объявили ЧС из-за загрязнения после аварии танкеров

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Оккупанты в Севастополе объявили ЧС. Фото: РосСМИ
Оккупанты в Севастополе объявили ЧС из-за загрязнения после аварии танкеровhttps://racurs.ua/n202826-okkupanty-v-sevastopole-obyavili-chs-iz-za-zagryazneniya-posle-avarii-tankerov.htmlРакурс
Режим надзвичайної ситуації запровадили в окупованому Севастополі.
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Причиною таких дій окупаційної влади стала аварія з танкерами в Керченській протоці, яка спричинила забруднення. Режим регіонального значення оголосили сьогодні, 4 січня. Про це окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поінформував у соцмережах.
Оперативний штаб щодо ситуації очолюю особисто, сьогодні в Севастополі оголошено режим НС регіонального значення, — зазначив він.
За словами представника диктатури, зараз триває обстеження узбережжя Чорного моря для виявлення слідів мазуту, що потрапив у море через аварію.
Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці через аварію двох російських танкерів стався розлив мазуту. Два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» зазнали аварії, коли висота хвиль сягала 2 м.
Обидва судна перевозили низькоякісний нафтопродукт, відомий як мазут. Внаслідок цього у Чорне море вилилося понад 4 тис. 300 т важкого мазуту. Нафтопродукти забруднили близько 55 км берегової лінії.
Згодом на узбережжі Чорного моря знайшли 10 мертвих дельфінів-азовок, які в Україні занесені до червоної книги, а у світі мають статус тварин у небезпечній ситуації.
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