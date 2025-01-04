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Ракурс
Оккупанты в Севастополе объявили ЧС. Фото: РосСМИ

Оккупанты в Севастополе объявили ЧС из-за загрязнения после аварии танкеров

4 янв 2025, 19:19
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Режим надзвичайної ситуації запровадили в окупованому Севастополі.


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Причиною таких дій окупаційної влади стала аварія з танкерами в Керченській протоці, яка спричинила забруднення. Режим регіонального значення оголосили сьогодні, 4 січня. Про це окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поінформував у соцмережах.

Оперативний штаб щодо ситуації очолюю особисто, сьогодні в Севастополі оголошено режим НС регіонального значення, — зазначив він.

За словами представника диктатури, зараз триває обстеження узбережжя Чорного моря для виявлення слідів мазуту, що потрапив у море через аварію.

Окупанти в Севастополі оголосили НС. Фото: РосЗМІ

Окупанти в Севастополі оголосили НС. Фото: РосЗМІ

Окупанти в Севастополі оголосили НС. Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці через аварію двох російських танкерів стався розлив мазуту. Два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» зазнали аварії, коли висота хвиль сягала 2 м.

Обидва судна перевозили низькоякісний нафтопродукт, відомий як мазут. Внаслідок цього у Чорне море вилилося понад 4 тис. 300 т важкого мазуту. Нафтопродукти забруднили близько 55 км берегової лінії.

Згодом на узбережжі Чорного моря знайшли 10 мертвих дельфінів-азовок, які в Україні занесені до червоної книги, а у світі мають статус тварин у небезпечній ситуації.

Источник: Ракурс


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