Новые взрывы возле Запорожской АЭС зафиксировали эксперты МАГАТЭ

Новые взрывы возле ЗАЭС зафиксировали эксперты МАГАТЭ. Фото:

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Гучні вибухи біля окупованої Запорізької АЕС сталися напередодні.

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Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ 5 січня почула два вибухи приблизно о 12.45 та 15.45, а також чула кілька разів кулеметну стрілянину. Це збіглося з інформацією про атаку безпілотника на навчальний центр станції. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

В агентстві поінформували, що ці інциденти не вплинули на обладнання ЗАЕС і її працівників. Вибухи лунали за периметром майданчика навчального центру.

Як відомо, росіяни окупували Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. За цей час на об'єкті було вісім повних блекаутів та один частковий.

Місія МАГАТЕ перебуває на окупованій «атомці» з вересня 2022 року. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але країна-агресор рф відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Нагадаємо, в «Greenpeace Україна» заявили, що російські загарбники у 2024 році збільшили кількість реактивних систем залпового вогню типу «Ураган» та «Смерч» на Запорізькій АЕС.