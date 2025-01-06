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Отдельное медицинское подразделение появится в ВСУ. Фото: Генштаб

Отдельное медицинское подразделение появится в ВСУ — концепт уже одобрил Сырский

6 янв 2025, 15:20
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Окремий медичний підрозділ може з’явитися у Збройних силах України.


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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський схвалив створення в Україні окремого медичного підрозділу. Це дозволить організаційно масштабувати надання медичної допомоги в зоні бойових дій. Про це Медична служба Інтернаціонального легіону ЗСУ 6 січня повідомила у Facebook.

Зазначається, що створення такого підрозділу дозволить організаційно масштабувати досвід медиків і покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

Його створення ми обговорювали на публічних заходах, конгресах, конференціях, в кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням і іншими військовослужбовцями. Своє бачення та концепцію окремого медичного підрозділу ми представили на зустрічі з головнокомандувачем. І отримали підтримку, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4170-ІХ про ліквідацію МСЕК, замість яких вже запрацювали експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.

Источник: Ракурс


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