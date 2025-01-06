В Курахово продолжаются городские бои, город в полуразрушенном состоянии

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У Збройних силах України заперечують повну втрату Курахового в Донецькій області.

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Українська армія в особі командування оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця», попри дані з різних джерел з обох боків, заперечує, що російська армія повністю зайняла місто Курахове, стверджуючи, що бої ще тривають у міській забудові.

У Кураховому тривають міські бої, місто в напівзруйнованому стані. Станом на ранок 6 січня в його межах йшли бої, розказав «Суспільне Донбас» речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахова, у напрямку Петропавлівки та Дачного. Продовжуються заходи щодо виявлення та знищення штурмових груп противника, які намагаються інфільтруватись у наші бойові порядки, — йдеться у заяві «Хортиці».

Про повне захоплення міста Курахове у понеділок заявило міністерство оборони росії. На карті українського проекту DeepState частково в «сірій зоні» залишається лише промислова зона на захід від житлової забудови Курахова, решта — під контролем росіян.

Бої в межах Курахова тривали два місяці, з початку листопада.

Найбільш інтенсивні боєзіткнення тривали в промзоні Курахівської ТЕС та трубного заводу на західних околицях міста.

У Генштабі ЗСУ наразі не коментували заяву російської сторони. Вранці 6 січня там повідомляли про 27 бойових зіткнень на Курахівському напрямку.