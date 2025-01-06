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Омбудсмен заявил о предварительной договоренности с рф по поводу систематических обменов пленными
Омбудсмен заявил о предварительной договоренности с рф по поводу систематических обменов пленнымиhttps://racurs.ua/n202887-ombudsmen-zayavil-o-predvaritelnoy-dogovorennosti-s-rf-po-povodu-sistematicheskih-obmenov-plennymi.htmlРакурс
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що з росією є попередня домовленість щодо систематичності обмінів полоненими.
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За його словами, повернення тяжкопоранених буде у пріоритеті.
Про це Лубінець розповів у розмові з телеканалом «Рада».
Крім цього, попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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