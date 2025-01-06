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Ракурс
Омбудсмен Лубінець заявив, що з росією є попередня домовленість щодо систематичності обмінів полоненими

Омбудсмен заявив про попередню домовленість з рф щодо систематичних обмінів полоненими

6 січ 2025, 20:08
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Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що з росією є попередня домовленість щодо систематичності обмінів полоненими.


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За його словами, повернення тяжкопоранених буде у пріоритеті.

Про це Лубінець розповів у розмові з телеканалом «Рада».

Крім цього, попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Джерело: Ракурс


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