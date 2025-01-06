У и.о главы таможенной службы обнаружили незадекларированную недвижимость на 100 тыс. долларов

https://racurs.ua/n202889-u-i-o-glavy-tamojennoy-slujby-obnarujili-nezadeklarirovannuu-nedvijimost-na-100-tys-dollarov.html

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В.о. голови Державної митної служби Сергію Звягінцеву повідомили про підозру в умисному внесенні до декларації завідомо недостовірних даних про нерухомість вартістю понад 100 тис. дол.

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Як повідомляють САП та НАБУ, розслідування встановило, що у деклараціях за 2021 — 2023 роки посадовець не відобразив відомостей про житловий будинок площею 236,8 метрів квадратних та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

Нерухомість, загальна вартість якої становить понад 100 тис. дол., була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був Звягінцев і його родина.

Дії посадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366−2 КК України. Досудове розслідування триває.

Нині виконувачем обов’язків голови Державної митної служби України є Звягінцев Сергій Борисович.