Победу Трампа утвердил Конгресс США

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Ракурс

Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

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Підрахунок голосів у Колегії виборщиків пройшов спокійно, без жодних заперечень чи заворушень.

Віце-президентка Камала Гарріс, яка головувала на процесі як голова Сенату, оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів.

Довгий час ця процедура була формальністю у виборчому процесі, але чотири роки тому перетворилася на хаос, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, поранивши близько 140 поліцейських, розгромивши будівлю та змусивши законодавців шукати безпечного прихистку.

Виступаючи в неділю в Білому домі, Байден назвав те, що сталося 6 січня 2021 року, «одним із найважчих днів в історії Америки».

Ми повинні повернутися до основної, нормальної передачі влади, — сказав Байден.

Він додав, що поведінка Трампа чотири роки тому, яка включала неодноразові неправдиві заяви про те, що він переміг на виборах, «була справжньою загрозою для демократії».

Понад 1500 особам висунули звинувачення у штурмі Капітолія. Трамп пообіцяв помилувати їх незабаром після вступу на посаду 20 січня.