Перемогу Трампа затвердив Конгрес США

https://racurs.ua/ua/n202888-peremogu-trampa-zatverdyv-kongres-ssha.html

Ракурс

Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

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Підрахунок голосів у Колегії виборщиків пройшов спокійно, без жодних заперечень чи заворушень.

Віце-президентка Камала Гарріс, яка головувала на процесі як голова Сенату, оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів.