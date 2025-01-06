Ракурсhttps://racurs.ua/
Перемогу Трампа затвердив Конгрес США
Перемогу Трампа затвердив Конгрес СШАhttps://racurs.ua/ua/n202888-peremogu-trampa-zatverdyv-kongres-ssha.htmlРакурс
Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.
.
Підрахунок голосів у Колегії виборщиків пройшов спокійно, без жодних заперечень чи заворушень.
Віце-президентка Камала Гарріс, яка головувала на процесі як голова Сенату, оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів.