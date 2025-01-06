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Ракурс
Перемогу Трампа затвердив Конгрес США

Перемогу Трампа затвердив Конгрес США

6 січ 2025, 20:52
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Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.


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Підрахунок голосів у Колегії виборщиків пройшов спокійно, без жодних заперечень чи заворушень.

Віце-президентка Камала Гарріс, яка головувала на процесі як голова Сенату, оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів.

Джерело: Ракурс


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