В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа

https://racurs.ua/n202895-v-ssha-zafiksirovali-pervuu-smert-ot-ptichego-grippa.html

Ракурс

У США зафіксували першу смерть від пташиного грипу.

.

Пацієнт був старше 65 років і мав супутні захворювання. Він заразився H5N1 після контакту з дворовою зграєю птахів та дикими птахами, повідомила агенція Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Представники охорони здоровʼя штату Луїзіана заявили, що їхнє розслідування не виявило інших випадків захворювання людей, повʼязаних із інфекцією цього пацієнта.

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, з 2003 року у світі було зареєстровано близько 900 випадків зараження людей пташиним грипом, і більше половини з них померли. Водночас експерти не вважають, що він вбиває половину людей, яких інфікує. Оскільки про важкі випадки частіше повідомляють, легкі, ймовірно, не враховуються в цій цифрі.

Повідомляється, що у штаті не було виявлено ні інших випадків зараження, ні ознак передачі вірусу від людини до людини.

Проведений генетичний аналіз вірусу, виявленого в організмі пацієнта, також показав, що він відрізнявся від вірусу у птахів, з якими він контактував, що може говорити про мутацію в організмі вже після зараження.

З 2003 року у світі було зареєстровано близько 900 випадків зараження людей пташиним грипом, і близько половини з них, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, призвели до смерті, нагадує CNN.