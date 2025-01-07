Россияне малыми группами продвигаются вокруг Покровска, но городу не угрожают

https://racurs.ua/n202897-rossiyane-malymi-gruppami-prodvigautsya-vokrug-pokrovska-no-gorodu-ne-ugrojaut.html

Ракурс

Російські війська намагаються просуватись малими групами навколо Покровська, але наразі не загрожують місту. Вони намагаються «просочитися» у населені пункти навколо міста, але їм не вдається «взяти його у кліщі».

.

Речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни намагаються «просочитися» у населені пункти навколо Покровська, але їм не вдається «взяти місто у кліщі». ворог намагається обходити, «чіплятися за окремі будинки» в низці населених пунктах:

Якщо ми говоримо про велике переміщення, про те, що насправді може загрожувати місту в найближчій перспективі, то так ми зараз сказати не можемо, — наголосив Трегубов.

У ранковому зведенні Генштабу з фронтів 7 січня повідомляється, що на Покровському напрямку ворог атакував позиції сил оборони в районах Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Зеленого, Піщаного, Шевченка та Слов’янки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Воєнкор Богдан Мирошников написав, що ворог очікувано активізував свій правий фланг Покровського напрямку.

При подальшому розширенні плацдарму окупантам, думаю, вдасться дійти до траси на Покровськ і перерізати її, — вважає журналіст.

Ворог підключив на Покровський напрямок свій елітний підрозділ пілотів БпЛА «Судний дєнь». Про це написав військовий 210 ОСБ «Берлінго» на псевдо Балу.

Їхні пташки залітають в більшість районів Покровська та цілять по всім автівкам. Часто користуються оптоволокном. Мешканцям та військовим бути особливо пильними. Фронт безперервно шумить, земля здригається, повітря важчає. Окупанти зосередили не один зі своїх кращих підрозділів для досягнення своєї мети — повністю окупувати Донецьку область. Те що в них це не вийшло за планом до нового року, не означає що вони лишили спроби. Вірте в ЗСУ та допомагайте всіляким способом, — написав військовий.

Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень.