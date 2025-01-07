Пилот украинского F-16 уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет

https://racurs.ua/n202903-pilot-ukrainskogo-f-16-unichtojil-shest-krylatyh-raket-za-odin-vylet.html

Ракурс

Український пілот на F-16 вперше знищив шість крилатих ракет за один виліт під час масованої повітряної атаки 13 грудня.

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Пілот використав чотири авіаційні ракети і авіаційну гармату для знищення цілей, демонструючи високий рівень навичок і співпраці з командуванням.

Уранці 13 грудня 2024 року відбувалася масована повітряна атака окупантів: майже 200 ворожих безпілотників, «Кинджали», балістика і 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування.

Саме «крилаті» — основна ціль українського винищувача, розповів про той бій Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

Штурман наведення вивів пілота F-16 на ворожі цілі, по курсу була група з восьми крилатих ракет.

F-16 зблизилася на відповідну дистанцію.

Бачу перешкоди — значить ракети мають власний РЕБ — так звані «засоби РЕБ індивідуального захисту». Приціл у F-ок досить потужний, якщо ціль вже в прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не дінеться з радару бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і… влучив — обидві цілі знищено! — передав розмову з льотчиком Ігнат.

Під крилами F-16 в українського пілота лише чотири авіаційні ракети класу «повітря-повітря»: середнього та ближнього радіусу дії. Першими у хід пішли ракети із більшою дальністю, потім льотчику довелося зблизитися до близько двох миль, аби застосувати ракети малого радіусу дії.

Я підлетів до другої пари, захопив ракети, побачив, що від них теж «фонить російським РЕБом», та це їм не надто допомогло. Перший пуск — ціль збита, другий — теж! Радості не було меж, бо усі влучання по ворожих ракетах бачив на власні очі! В підвісних баках ще залишалося трохи пального, і бойова робота триває… Штурман наведення дає мені команду вийти в зону чергування, аби дати відпрацювати по цілях побратиму на Су-27.

Пілот виконав команду з пункту управління — відійшов у визначений район. Але на його курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка, вочевидь, рухалася у напрямку столиці.

А чому б ні? — подумав пілот і доповів «на землю» про готовність працювати.

Із озброєння на його F-16 залишилася лише скорострільна авіаційна гармата! Льотчик почав зближення з ціллю.

Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить із швидкістю 650 км+ небагато, — каже пілот, — спершу треба знайти її в небі вирівнятись по висоті і, з відстані не більше як 500 метрів, вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно — у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків.

Пілот розумів це, він знав наскільки це небезпечно, як ризикує життям, і як правильно діяти в цій ситуації, бо не так давно проходив перенавчання на F-16 в США.

Але є одне «але» — збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у США пілоти вчилися виключно на тренажерах. В реальному польоті українські пілоти F-16 жодного разу не застосовували гармату проти ракет.

Спочатку шукав ціль внизу — нічого. Потім набрав висоту, підняв радар і побачив її. Зробив усе, як вчили інструктори в США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати — і вибух… потім ще один! Повторна детонація… подумав я, — але, як виявилось за результатами об'єктивного контролю — ракет було дві! Летіли «етажеркою», поруч одна від одної. Противник часто запускає їх у такій тактичній конфігурації, ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, аби супротивник бачив їх як одну ціль. Ну, власне, того дня я мабуть поставив рекорд. Втім, головне — результат! Радію, що мені вдалося, присвячую цей успіх усім побратимам, які пішли у вічний політ, так і не дочекавшись F-16 в українському небі.

За результатами об'єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збив шість крилатих ракет, дві з них — авіаційною гарматою.

Коли пілот зайшов на посадку, його зустріли оплесками та оваціями на аеродроміколеги-пілоти і техніки, які готують борти до вильоту.