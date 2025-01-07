Социологи сравнили доверие украинцев к Зеленскому в 2019-2024 годах

https://racurs.ua/n202904-sociologi-sravnili-doverie-ukraincev-k-zelenskomu-v-2019-2024-godah.html

Ракурс

Станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли — 39%.

.

Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися із своїм ставленням. Хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним — +13%.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри — позитивний. Дещо краще ставлення до Президента на Заході (баланс довіри-недовіри +27%) і в Центрі (+13%).

На Півдні і Сході показники довіри також досить високі, але трохи нижчі і баланс довіри-недовіри в цих регіонах близький до 0 (тобто приблизно однакова частка довіряють і не довіряють).

Пояснення соціологів щодо опитування

Упродовж 2−17 грудня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту (у двох різних формулюваннях).

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 2000 респондентів (половині респондентів запитання ставилося в одному формулюванні, половині — в іншому формулюванні). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів (оскільки на кожний із варіантів запитання про довіру відповідала половина респондентів) (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах «воєнного часу», наводилися раніше КМІС.