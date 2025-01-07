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Ракурс
Россияне планируют вывезти в рф тысячи школьников из ВОТ, фото: lelchitsy.by

Из ВОТ Луганщины в рф планируют вывезти 5 тыс. школьников — ЦНС

7 янв 2025, 19:52
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До росії з тимчасово окупованої Луганщини тільки за однією кремлівською програмою «культурна карта 4+85» ворог планує вивезти 5 тис. дітей.


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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в рф, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС додали, що в 2025 році кремль посилює політику асиміляції українців на ТОТ.

Для цього створено додаткові «програми» мінкульту рф і підсилено ті, які працюють від початку повномасштабного вторгнення, — зазначили у ЦНС.

Зокрема, окрім згаданої «культурної карти», росіяни активно множать й інші способи вивозу українських дітей, такі як:

  • «оздоровчі» подорожі;
  • «університетські зміни» (За 2024 рік близько 3,7 тис. українських дітей з ТОТ Донеччини під патронатом кремлівського «руху перших» вивезли на екскурсію й консультацію щодо вступу до російських університетів).

Кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та змінює їхню самоідентифікацію, буде нести відповідальність за свої вчинки. За міжнародним правом такий злочин є актом геноциду, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти дані про колаборантів та ворога до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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