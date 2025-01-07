Из ВОТ Луганщины в рф планируют вывезти 5 тыс. школьников — ЦНСhttps://racurs.ua/n202917-iz-vot-luganschiny-v-rf-planiruut-vyvezti-5-tys-shkolnikov-cns.htmlРакурс
До росії з тимчасово окупованої Луганщини тільки за однією кремлівською програмою «культурна карта 4+85» ворог планує вивезти 5 тис. дітей.
Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в рф, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС додали, що в 2025 році кремль посилює політику асиміляції українців на ТОТ.
Для цього створено додаткові «програми» мінкульту рф і підсилено ті, які працюють від початку повномасштабного вторгнення, — зазначили у ЦНС.
Зокрема, окрім згаданої «культурної карти», росіяни активно множать й інші способи вивозу українських дітей, такі як:
- «оздоровчі» подорожі;
- «університетські зміни» (За 2024 рік близько 3,7 тис. українських дітей з ТОТ Донеччини під патронатом кремлівського «руху перших» вивезли на екскурсію й консультацію щодо вступу до російських університетів).
Кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та змінює їхню самоідентифікацію, буде нести відповідальність за свої вчинки. За міжнародним правом такий злочин є актом геноциду, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти дані про колаборантів та ворога до відповідного анонімного чат-бота.