Росіяни планують вивезти до рф тисячі школярів з ТОТ, фото: lelchitsy.by

https://racurs.ua/ua/n202917-z-tot-luganschyny-do-rf-planuut-vyvezty-5-tys-shkolyariv-cns.html

Ракурс

До росії з тимчасово окупованої Луганщини тільки за однією кремлівською програмою «культурна карта 4+85» ворог планує вивезти 5 тис. дітей.

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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в рф, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС додали, що в 2025 році кремль посилює політику асиміляції українців на ТОТ.

Для цього створено додаткові «програми» мінкульту рф і підсилено ті, які працюють від початку повномасштабного вторгнення, — зазначили у ЦНС.

Зокрема, окрім згаданої «культурної карти», росіяни активно множать й інші способи вивозу українських дітей, такі як:

«оздоровчі» подорожі;

«університетські зміни» (За 2024 рік близько 3,7 тис. українських дітей з ТОТ Донеччини під патронатом кремлівського «руху перших» вивезли на екскурсію й консультацію щодо вступу до російських університетів).