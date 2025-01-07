На ТОТ окупанти застосовують дитячу працю, фото: Державна служба України з питань праці

https://racurs.ua/ua/n202910-okupanty-vykorystovuut-dytyachu-pracu-dlya-pokazovyh-remontiv-u-siverskodonecku-ova.html

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Російські загарбники використовують дитячу працю на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Із відкритих джерел стали відомими факти використання росіянами дитячої праці в Сіверськодонецьку. А саме, минулого літа підрядники з рф залучали місцевих підлітків 14−15 років до показових ремонтів багатоповерхівок, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що окупанти не забезпечили дітям безпечних умов праці і, звісно що, не надавали дозволу робіт на висоті.

Що традиційно для «лнр» — за підсумком вони не отримали коштів, — додали в ОВА.

Нагадаємо, восени 2024 року Центра національного спротиву повідомляв, що на ТОТ України російські загарбники повертають радянську практику залучення дітей до збору врожаю та обробки землі.