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На ТОТ окупанти застосовують дитячу працю, фото: Державна служба України з питань праці

Окупанти використовують дитячу працю для показових ремонтів у Сіверськодонецьку — ОВА

7 січ 2025, 15:52
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Російські загарбники використовують дитячу працю на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Із відкритих джерел стали відомими факти використання росіянами дитячої праці в Сіверськодонецьку. А саме, минулого літа підрядники з рф залучали місцевих підлітків 14−15 років до показових ремонтів багатоповерхівок, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що окупанти не забезпечили дітям безпечних умов праці і, звісно що, не надавали дозволу робіт на висоті.

Що традиційно для «лнр» — за підсумком вони не отримали коштів, — додали в ОВА.

Нагадаємо, восени 2024 року Центра національного спротиву повідомляв, що на ТОТ України російські загарбники повертають радянську практику залучення дітей до збору врожаю та обробки землі.

Джерело: Ракурс


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