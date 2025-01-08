ПВО уничтожила десятки российских БпЛА в девяти областях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n202928-pvo-unichtojila-desyatki-rossiyskih-bpla-v-devyati-oblastyah.html

Ракурс

Країна-агресор рф у ніч на 8 січня атакувала Україну 64-ма дронами.

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Із напрямків Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

У ході боїв вдалося збити 41 ворожий дрон у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Ще 22 російські БпЛА були локаційно втрачені. З них три полетіли у росію, а один — у білорусь.

Нагадаємо, у Повітряних силах заявили, що 13 грудня минулого року український пілот на F-16 вперше знищив шість крилатих ракет за один виліт. Український льотчик використав для знищення цілей чотири авіаційні ракети і авіаційну гармату.