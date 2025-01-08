Скандал в 155 бригаде: задержали командира роты, ушедшего в СОЧ и подстрекавшего бойцов

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Затримали командира однієї з рот 155 ОМБР, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців.

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Про це повідомило Держагенство розслідувань 8 січня.

Слідчі встановили, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира роти затримали сьогодні у Рівненської області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Михайло Драпатий 8 січня пояснив випадки дезертирства у 155-й механізованій бригаді ЗСУ, допущені як під час навчання у Франції, так і в самій Україні. Він назвав їх «системними вадами».

На його думку, під час формування нової бригади «мало місце формальне ставлення» з боку відповідальних осіб.

Неналежне управління та контроль за всім процесом, помилки при комплектуванні, не завжди зважені рішення з управління особовим складом бригади, недосконале планування підготовки як в Україні, так і за кордоном, реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення… нової бойової одиниці Сухопутних військ, — написав Драпатий у фейсбуці.

Драпатий зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі.

Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак станом на сьогодні уже можу поінформувати суспільство про заходи, які вживаються в КСВ для стабілізації ситуації в 155-й бригаді, — написав Драпатий, нагадавши, що всі події, про які розповіли ЗМІ та військові, сталися ще до його призначення.

Він зауважив, що «Анна Київська» — перший досвід України, коли нову бригаду формували та озброювали разом з іншою країною. Ба більше, весь цей процес відбувався у стислі терміни — кілька місяців.

Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу, — сказав воєначальник, зауваживши, що цей проєкт був викликом, проте не всі служби Сухопутних військ спрацювали на відмінно. А ось французька сторона повністю виконала свої зобов’язання.

Драпатий додав, що усі системні недоліки, які допустила українська сторона, вже проаналізовані та оцінені. Щодо деяких з них реалізуються рішення. Наразі фокус — на комплектуванні бригади досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок, чим воєначальник особисто займається. Тож він відзначив, що готовий розглянути всі кандидатури, додаючи, що охочі можуть звернутися за електронною адресою [email protected].

Над забезпеченням бригади зараз працює і Міноборони. Окрім того, у кожному її підрозділі вже працюють психологи. Це дало перші результати у вигляді повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину.