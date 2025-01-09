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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 430 человек, фото: «Похороны.ру»
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 430 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202954-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-430-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 803 тис. 100 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 430 осіб. Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 731 танк;
- 20 тис. 221 бойову броньовану машину;
- 21 тис. 765 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 260 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 38 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 21 тис. 813 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 14 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 33 тис. 387 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 686 одиниць спеціальної техніки.
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