Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ССО отразили штурм украинских позиций на Курщине. Фото:

ССО уничтожили пять бронемашин врага на Курщине (ВИДЕО)

8 янв 2025, 12:20
999

Сили оборони України не дали ворогу захопити позицію ЗСУ у Курській області.


.

Російські війська намагалися штурмувати один з населених пунктів на Курщині, який утримували українські військові. Ворожу атаку відбили спецпризначенці ССО разом з підрозділами Сил оборони. Про це командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України 8 січня повідомило у Facebook.

Зазначається, що екіпажі безпілотних авіаційних комплексів ССО уразили два російські танки та три броньованих машини. Також у ході бою було знищено чотирьох окупантів, які намагалися штурмувати позиції українських оборонців.

ССО опублікували в мережі відео ураження ворожої техніки під час російських штурмів, які закінчилися для противника фіаско.

Нагадаємо, днями снайпери, інженери, артилеристи, пілоти дронів та рейнджери 6-го полку ССО показали на відео, як ліквідовують окупантів та їхню техніку в Курській області російської федерації.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров