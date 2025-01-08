ССО отразили штурм украинских позиций на Курщине. Фото:

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Сили оборони України не дали ворогу захопити позицію ЗСУ у Курській області.

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Російські війська намагалися штурмувати один з населених пунктів на Курщині, який утримували українські військові. Ворожу атаку відбили спецпризначенці ССО разом з підрозділами Сил оборони. Про це командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України 8 січня повідомило у Facebook.

Зазначається, що екіпажі безпілотних авіаційних комплексів ССО уразили два російські танки та три броньованих машини. Також у ході бою було знищено чотирьох окупантів, які намагалися штурмувати позиції українських оборонців.

ССО опублікували в мережі відео ураження ворожої техніки під час російських штурмів, які закінчилися для противника фіаско.

Нагадаємо, днями снайпери, інженери, артилеристи, пілоти дронів та рейнджери 6-го полку ССО показали на відео, як ліквідовують окупантів та їхню техніку в Курській області російської федерації.