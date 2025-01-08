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Ракурс
Армия рф продвинулась на фронте. Карта: DeepState

Армия рф продвинулась в двух областях Украины и на Курщине — DeepState

8 янв 2025, 11:52
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Армія російської федерації продовжує спроби просунутися на низці ділянок фронту.


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Зокрема, окупанти продовжують штурмувати позиції українських Сил оборони, і за минулу добу їм вдалося просунутися на Донеччині, зокрема, в Кураховому та Торецьку, на Харківщині, а також у Курській області. Про це аналітики DeepState повідомили у Telegram.

Зазначається, що ворог мав успіхи у Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов’янці, біля Нескучного та Янтарного у Донецькій області. Крім того, зафіксоване просування росіян у Дворічній на Харківщині.

Також окупантам вдалося просунутись у Новоіванівці та біля Нової Сорочини у Курській області.

Армія рф просунулася на фронті. Карта: DeepState

Армія рф просунулася на фронті. Карта: DeepState

Армія рф просунулася на фронті. Карта: DeepState

Армія рф просунулася на фронті. Карта: DeepState

Нагадаємо, днями в ОСУВ «Хортиця» заявили, що Покровський напрямок один з найгарячіших впродовж останніх чотирьох тижнів, а може, і більше. Однак російські окупанти поки не змогли досягти такого успіху, що дозволив би їм безпосередньо загрожувати самому місту Покровськ.

Источник: Ракурс


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