Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі

https://racurs.ua/ua/n202892-rosiyany-bezuspishno-namagautsya-vzyaty-pokrovsk-u-klischi-karta.html

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Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі.

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Про це повідомили 6 січня Сили оборони.

Покровський напрямок один з найгарячіших впродовж останніх чотирьох тижнів, а може, і більше. Але окупантам зараз не вдається досягти такого успіху, що дозволив би їм безпосередньо загрожувати самому місту Покровськ, — сказав речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

У зведенні Генштабу увечері понеділка повідомляється, що від початку доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Дотепер триває 10 боєзіткнень. Авіаударів на напрямку зазнали Олександропіль, Тарасівка та Гродівка.

Противник зазнає значних втрат — 6 січня на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 375 окупантів, 185 з них — безповоротно. Також знищено три автомобілі, антену управління БпЛА, три мотоцикли, три багі, три артилерійські системи, пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту та дві гармати противника.