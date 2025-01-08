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Ракурс
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской нефтебазы в Энгельсе

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской нефтебазы в Энгельсе

8 янв 2025, 11:20
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Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі Саратовської області рф.


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У середу вночі, 8 січня, по ворожій цілі вдарили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 8 січня повідомив у Facebook.

У районі бази зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал» фіксувалися численні вибухи й здійнялася масштабна пожежа.

Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога. Її ураження створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по Україні.

У Генштабі додали, що детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня дрони в Енгельсі пролунали близько 25 потужних вибухів, спалахи від яких було видно у багатьох куточках міста. Пізніше в районі нафтобази спалахнула масштабна пожежа. Російська диктатура традиційно заявила про «збиття» всіх дронів та пожежу внаслідок «падіння уламків».

Источник: Ракурс


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