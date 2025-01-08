Дрони підпалили нафтобазу в Енгельсі. Фото: РосЗМІ

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БпЛА атакували місто Енгельс у Саратовській області російської федерації.

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У ніч на 8 грудня дрони в Енгельсі пролунали близько 25 потужних вибухів, спалахи від яких було видно у багатьох куточках міста. Пізніше в районі нафтобази спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Місцеві пабліки поінформували, що в атаці були використані щонайменше 30 дронів.

Місцевий губернатор Роман Бусаргін заявив про «збиття дронів». Він визнав пожежу на промисловому об'єкті, але заявив про «влучання уламків».

Як відомо, поблизу Енгельса розташована однойменна російська авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 і Ту-95МС, якими росіяни атакують Україну.

Моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер» поінформував, що мова йде про нафтовий комбінат «Кристал» Росрезерву. Це федеральна державна казенна установа, де зберігається авіаційне паливо для авіабази «Енгельс-2».

Також у мережі пишуть про пожежу на аеродромі «Енгельс-2». Ймовірно, загорівся один із бомбардувальників. Однак ця інформація потребує підтвердження.

Нагадаємо, вночі 31 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗСУ та іншими військовими завдали удару по нафтобазі «Ярцевська» у Смоленській області рф, яка використовувалася для забезпечення російської армії.