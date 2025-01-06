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Ракурс
Рейнджери ССО вдарили по росіянах та бійцях КНРД. Фото: ССО

Рейнджери ССО вдарили по росіянах та бійцях КНДР на Курщині (ВІДЕО)

6 січ 2025, 11:19
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Сили спеціальних операцій Збройних сил України продовжують знищувати ворогів на Курщині.


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Снайпери, інженери, артилеристи, пілоти дронів та рейнджери 6-го полку ССО щодня ліквідовують окупантів та їхню техніку в Курській області російської федерації. Відео бойової роботи спеців було оприлюднене 6 січня на Facebook-сторінці Сил спецоперацій.

Це свіжа бойова робота груп 6 полку «Рейнджер» ССО на Курщині, яка достроково завершила безславний шлях багатьох російських та північнокорейських військових. У ворогів немає шансів, коли поблизу «Рейнджери», — зазначили військові.

На опублікованих кадрах показано, як ССОшники знищували ворога у стрілецькому бою, встановлювали міни на його логістичних шляхах, а також робили скиди з дронів.

Нагадаємо, наприкінці цього року бійці Сил спецоперацій ЗСУ зайняли село у Курській області, яке разом із російськими військовими тримали також війська Північної Кореї.

Джерело: Ракурс


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