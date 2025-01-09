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Російські загарбники вчора, 8 січня, завдали удару по житлових кварталах міста Лиман Краматорського району Донецької області.
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В результаті були пошкоджені п’ять житлових будинків та дві багатоповерхівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок обстрілу загорівся один з приватних будинків.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
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