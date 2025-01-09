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Ракурс
Последствия российского обстрела в Донецкой области 8 января, фото: ГСЧС

Российский обстрел повредил дома в Лимане Донецкой области (ФОТО)

9 янв 2025, 11:55
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Російські загарбники вчора, 8 січня, завдали удару по житлових кварталах міста Лиман Краматорського району Донецької області.


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В результаті були пошкоджені п’ять житлових будинків та дві багатоповерхівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загорівся один з приватних будинків.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині 8 січня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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