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Наслідки російського обстрілу на Донеччині 8 січня, фото: ДСНС
Російський обстріл пошкодив будинки у Лимані на Донеччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202960-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-budynky-u-lymani-na-donechchyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 8 січня, завдали удару по житлових кварталах міста Лиман Краматорського району Донецької області.
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В результаті були пошкоджені п’ять житлових будинків та дві багатоповерхівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок обстрілу загорівся один з приватних будинків.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
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