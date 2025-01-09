Наслідки російського обстрілу на Донеччині 8 січня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202960-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-budynky-u-lymani-na-donechchyni-foto.html

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Російські загарбники вчора, 8 січня, завдали удару по житлових кварталах міста Лиман Краматорського району Донецької області.

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В результаті були пошкоджені п’ять житлових будинків та дві багатоповерхівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загорівся один з приватних будинків.