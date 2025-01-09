Министр национального единства Украины Алексей Чернышев, фото: Facebook

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Ракурс

Українська держава готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

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Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Міністр уточнив, що для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення».

За словами Чернишова, сьогодні в Україні деякі індустрії «потребують як повітря фахівців» — це, зокрема, оборонна та військово-промислова галузь:

У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби.

Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми заплановано розгорнути центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців.

Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні, — розповів він.

Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець — і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати, — додав Чернишов.

Водночас Чернишов підтвердив, що «чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент».

Джерело: «Радіо Свобода»