Ракурсhttps://racurs.ua/
Министр национального единства Украины Алексей Чернышев, фото: Facebook
Украинцам, находящимся за границей, готовы предоставить работу с бронированием от мобилизации — Чернышевhttps://racurs.ua/n202962-ukraincam-nahodyaschimsya-za-granicey-gotovy-predostavit-rabotu-s-bronirovaniem-ot-mobilizacii.htmlРакурс
Українська держава готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.
.
Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
Міністр уточнив, що для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення».
За словами Чернишова, сьогодні в Україні деякі індустрії «потребують як повітря фахівців» — це, зокрема, оборонна та військово-промислова галузь:
У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби.
Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми заплановано розгорнути центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців.
Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні, — розповів він.
Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець — і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати, — додав Чернишов.
Водночас Чернишов підтвердив, що «чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент».
Джерело: «Радіо Свобода»
Загрузка...