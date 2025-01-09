Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: Роман Мрочко

https://racurs.ua/n202961-rashisty-sbrosili-aviabombu-na-detsad-v-hersone-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 січня, об 11.00 вдарили по Херсону з авіації, випустивши три керовані авіабомби.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зафіксовано такі наслідки:

одна авіабомба влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес;

є влучання в підприємство на територію дитячого садка.

Зазначається, що внаслідок авіаудару виникли пожежі.

Згодом стало відомо про ще кількох постраждалих внаслідок авіаудару: