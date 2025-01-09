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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Роман Мрочко

Рашисти скинули авіабомбу на дитсадок у Херсоні (ФОТО, ВІДЕО)

9 січ 2025, 12:51
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Російські загарбники сьогодні, 9 січня, об 11.00 вдарили по Херсону з авіації, випустивши три керовані авіабомби.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зафіксовано такі наслідки:

  • одна авіабомба влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес;
  • є влучання в підприємство на територію дитячого садка.
  • Зазначається, що внаслідок авіаудару виникли пожежі.

Згодом стало відомо про ще кількох постраждалих внаслідок авіаудару:

  • 56-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та контузію, лікарі його дообстежують;
  • чоловіки 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання КАБу. 62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті. 52-річного пораненого доставлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми;
  • до лікарні доправлено жінку 1961 року народження та чоловіка 1957 року народження — у них мінно-вибухова травма.

Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Роман Мрочко

Джерело: Ракурс


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