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Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Роман Мрочко
Рашисти скинули авіабомбу на дитсадок у Херсоні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202961-rashysty-skynuly-aviabombu-na-dytsadok-u-hersoni-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 січня, об 11.00 вдарили по Херсону з авіації, випустивши три керовані авіабомби.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Зафіксовано такі наслідки:
- одна авіабомба влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес;
- є влучання в підприємство на територію дитячого садка.
- Зазначається, що внаслідок авіаудару виникли пожежі.
Згодом стало відомо про ще кількох постраждалих внаслідок авіаудару:
- 56-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та контузію, лікарі його дообстежують;
- чоловіки 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання КАБу. 62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті. 52-річного пораненого доставлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми;
- до лікарні доправлено жінку 1961 року народження та чоловіка 1957 року народження — у них мінно-вибухова травма.