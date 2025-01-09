Совет продлил срок добровольного возвращения после первого СЗЧ

Результаты голосования, фото: Ирина Верещук

https://racurs.ua/n202963-sovet-prodlil-srok-dobrovolnogo-vozvrascheniya-posle-pervogo-szch.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 9 січня, підтримала продовження — до 1 березня 2025 року — добровільного терміну повернення військових на службу після першого самовільного залишення частини.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

За відповідне рішення проголосували 298 народних обранців.

Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність, — додала Верещук.

У другій половині листопада Рада прийняла законопроект № 12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

28 листопада його підписав президент Володимир Зеленський. Закон передбачав що у військових буде можливість до 1 січня добровільно повернутися на місце проходження служби. В такому разі їм поновлять виплати, соцгарантії тощо.